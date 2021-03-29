Когда можно не показывать страховой полис полицейским

Инспектор не имеет права требовать страховой полис, если нарушение ПДД не доказано.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

Как сказано в сообщении, сотрудники полиции остановили водителя якобы за нарушение Правил дорожного движения. В частности указали, что якобы они видели, как водитель не включил указатель поворота соответствующего направления и был не пристегнут ремнем безопасности. Водитель отрицал нарушение правил. При этом попросил предоставить доказательства правонарушения. На это инспекторы ответили, что таких доказательств не имеют.

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Несмотря на отсутствие доказательств, сотрудники полиции попросили водителя предъявить документы на право управления. Водитель предоставил только свидетельство о регистрации и водительское удостоверение.

В отношении полиса водитель сообщил, что поскольку отсутствуют доказательства правонарушения, то сотрудники полиции не имеют права требовать «полис».

Инспекторы сразу проверили наличие полиса по базе МТСБУ и обнаружили, что на данный автомобиль полис вообще не выдавался.

За отсутствие полиса в отношении водителя вынесено на месте остановки постановление на основании ч. 1 ст. 126 КУоАП и наложен штраф 425 грн. водитель не согласился с наложенным штрафом и обжаловал его в суде.

Решение суда. Рассматривая дело, суд подчеркнул, что полицейский имеет право требовать страховой полис от водителя в случае нарушения последним ПДД.

При этом суд установил: «Основанием для остановки транспортного средства стало невключение указателя поворота соответствующего направления, а также водитель, по словам инспектора, не был пристегнут ремнем безопасности, в связи с чем в дальнейшем инспектор требовал от водителя предъявления страхового полиса».

По результатам рассмотрения дела суд пришел к следующему выводу: «Учитывая изложенное, коллегия судей пришла к выводу о неправомерности требования полицейского к водителю о предъявлении страхового полиса, поскольку нарушение водителем п.2.1 «ґ» ПДД не доказано надлежащими доказательствами».

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