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Когда можно не показывать страховой полис полицейским

Когда можно не показывать страховой полис полицейским

Инспектор не имеет права требовать страховой полис, если нарушение ПДД не доказано.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

Как сказано в сообщении, сотрудники полиции остановили водителя якобы за нарушение Правил дорожного движения. В частности указали, что якобы они видели, как водитель не включил указатель поворота соответствующего направления и был не пристегнут ремнем безопасности. Водитель отрицал нарушение правил. При этом попросил предоставить доказательства правонарушения. На это инспекторы ответили, что таких доказательств не имеют.

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Несмотря на отсутствие доказательств, сотрудники полиции попросили водителя предъявить документы на право управления. Водитель предоставил только свидетельство о регистрации и водительское удостоверение.

В отношении полиса водитель сообщил, что поскольку отсутствуют доказательства правонарушения, то сотрудники полиции не имеют права требовать «полис».

Инспекторы сразу проверили наличие полиса по базе МТСБУ и обнаружили, что на данный автомобиль полис вообще не выдавался.

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За отсутствие полиса в отношении водителя вынесено на месте остановки постановление на основании ч. 1 ст. 126 КУоАП и наложен штраф 425 грн. водитель не согласился с наложенным штрафом и обжаловал его в суде.

Решение суда. Рассматривая дело, суд подчеркнул, что полицейский имеет право требовать страховой полис от водителя в случае нарушения последним ПДД.

При этом суд установил: «Основанием для остановки транспортного средства стало невключение указателя поворота соответствующего направления, а также водитель, по словам инспектора, не был пристегнут ремнем безопасности, в связи с чем в дальнейшем инспектор требовал от водителя предъявления страхового полиса».

По результатам рассмотрения дела суд пришел к следующему выводу: «Учитывая изложенное, коллегия судей пришла к выводу о неправомерности требования полицейского к водителю о предъявлении страхового полиса, поскольку нарушение водителем п.2.1 «ґ» ПДД не доказано надлежащими доказательствами».

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По материалам Finance.UA
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