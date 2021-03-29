Мошенники обокрали украинцев на 10 млн грн через онлайн-банкинг

Киберспециалисты Службы безопасности Украины вскрыли масштабную аферу по присвоению средств граждан через несанкционированный доступ к онлайн-банкингу. По предварительным данным, злоумышленники завладели более 10 млн грн.
Об этом сообщает СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали схему хищения средств с банковских счетов клиентов. Злоумышленники представлялись менеджерами банков и операторов связи. Под предлогом решения псевдопроблем они выманивали информацию о банковских счетах. Получив доступ к онлайн-банкингу, дельцы похищали все средства вкладчиков.
Участники группировки также скупали на закрытых хакерских форумах базы персональных данных. Затем злоумышленники оформляли на граждан без их ведома онлайн-кредиты на третьих лиц в микрофинансовых организациях. Полученные средства дельцы переводили на подконтрольные банковские счета.
Фото: СБУ
Правоохранители провели обыски по месту жительства организаторов и участников группировки в Киеве, Днепропетровской и Полтавской областях. В ходе следственных действий изъяты неопровержимые доказательства противоправной деятельности.
Трое злоумышленников, в том числе организатор аферы, уведомлены о подозрении в совершении мошенничества, организованного группой лиц в особо крупных размерах, то есть уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Ведется досудебное расследование.
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