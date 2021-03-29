По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (55,713 млн грн и 50,681 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (46 и 35), максимальный курс продажи доллара 28,87 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,84−27,85 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 81 активные заявки по доллару на сумму 106,394 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8500 — 30 000
27,8500 — 120 000
27,8500 — 120 000
27,8500 — 20 000
27,8500 — 45 555
27,8500 — 80 000
27,8400 — 99 999
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,8300 — 33 333
27,8500 — 20 000
27,8500 — 5 000
27,8700 — 80 000
27,8700 — 30 000
27,8700 — 20 777
27,8700 — 15 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9128 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8316 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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