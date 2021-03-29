В Украине введут электронный военный билет

В Украине на официальном уровне был введен электронный военный билет.
Данную информацию сообщил министр обороны Андрей Таран в пресс-службе ведомства.
По словам министра, отныне закончилась эра военкоматов. На замену придут территориальные центры комплектования в соответствии с административно-территориальным устройством государства. В случае необходимости, на доукомплектование воинских частей теперь отведены считанные дни, что соответствует требованиям «Стратегии военной безопасности Украины».
Все изменения происходят с целью усовершенствовать и обновить военную систему в Украине.
Нововведения тесно связаны с реализацией других реформ, в частности, административно-территориальной реформы и созданием цифрового государства.
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Андрей Таран отмечает, что в Украине уже создан Единый государственный реестр военнообязанных.
«Начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: е-регистрация, е-военный билет, е-транспорт, е-ТЦК. И это только верхушка айсберга. Мы не просто укрепили вооруженные силы, но и дали инструменты для введения изменений в другие составляющие сектора безопасности и обороны», — подчеркнул министр.
Кроме того, в стране был создан институт резервистов-контрактников. Эти люди по собственному желанию будут подписывать контракт. Соответственно они смогут пользоваться всеми социальными льготами и гарантиями, предусмотренными для мобилизованных лиц.
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