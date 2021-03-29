ICU создает фонд для инвестиций в ETF

Группа ICU начинает размещение закрытого квалификационного паевого инвестфонда акций с размером эмиссии 130 млн грн для инвестирования в биржевые индексные фонды (ETF).

По данным ICU, в марте Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о соответствии фонда ICU Global Equity Index требованиям по размеру активов.

Через ICU Global Equity Index физические и юридические лица могут инвестировать в биржевые индексные фонды (Exchange-Traded Funds, ETF) различных секторов экономики, в частности Nasdaq и S&P 500, а также индексы: золота, отрасли здравоохранения, потребительских компаний и компаний азиатского региона.

Стратегия фонда направлена на получение более высокого уровня прибыли по сравнению с ведущим глобальным индексом S&P 500, в который входят акции наиболее успешных американских компаний, включая Apple, Microsoft, Amazon, Facebook и тому подобное.

«Мы наблюдаем увеличение интереса украинцев не только к локальным, но и к зарубежным инструментам, поэтому создали индексный фонд в валюте для долгосрочных инвестиций. Имея большой опыт работы на международных рынках, ICU предлагает инвесторам вкладывать средства в иностранные финансовые инструменты через украинский фонд», – сообщил управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко.

По его словам, тестирование стратегии фонда подтвердило ее эффективность. В частности, ретроспективные результаты фонда за последние 15 лет (с учетом кризисных периодов) более чем вдвое превысили бенчмарк – доходность S&P 500.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимающаяся венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Группа управляет крупнейшими в Украине инвестиционными и пенсионными фондами, насчитывающими более 117 тысяч участников. ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более $500 млн.