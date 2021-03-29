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Переводы в Украину сократились: сколько валюты поступило с начала года

Переводы в Украину сократились: сколько валюты поступило с начала года

Объем частных переводов в Украину из-за границы за февраль 2021 года составил 949 млн долларов. Это на 2,8% меньше, чем годом ранее (976 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В целом по данным НБУ за январь-февраль 2021 года в Украину поступило 1818 млн долларов, что на 5,7% меньше, чем годом ранее (1928 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-феврале 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 681 млн долларов, что на 222 млн долларов меньше, чем за этот же период годом ранее (903 млн долларов).

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Напомним, в целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

В то же время заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году до 13 млрд долларов.

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По материалам Finance.UA
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