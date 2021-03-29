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Названа приблизительная сумма ущерба от почти недельного блокирования Суэцкого канала

Названа приблизительная сумма ущерба от почти недельного блокирования Суэцкого канала

Руководство Суэцкого канала считает, что общий ущерб от почти недельного блокирования канала может превысить миллиард долларов. Однако это лишь предварительные подсчеты.

Об этом передает Reuters.

Администрация планирует подсчитать средства, которые потратили с 23 марта на работу буксиров и дноуглубительных судов. Глава администрации канала Усама заявил, что это право страны – получить возмещение. Однако он не уточнил, кто именно должен выплатить компенсацию.

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Сейчас судно Ever Given будет оставаться в районе Большого Горького озера в Суэцком канале на время расследования причин инцидента. Руководство канала говорит, что нет четких сроков проведения расследования. Вероятно, оно продлится неделю.

Дайверы уже проверили состояние корпуса судна, а следователи допросили экипаж Ever Given.

Администрация канала сообщила, что движение кораблей вернулось к обычному режиму. Ожидается, что из-за блокирования Суэцкого канала торговые компании будут требовать выплатить им компенсации за простой. Компания Evergreen, обслуживающая Ever Given, заявляет, что к ней пока не обращались с требованиями о компенсации.

Напомним, сверхбольшой контейнеровоз Ever Given утром 23 марта застрял боком в канале к северу от порта Суэц. 400-метровое судно направлялось из Китая в Роттердам в Нидерландах.

По материалам hromadske.tv
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