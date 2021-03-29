Хорватия открыла границы для вакцинированных туристов

Хорватия разрешит с 1 апреля въезд иностранцам, у которых есть доказательство вакцинации от коронавируса.

Об этом в среду, 31 марта, заявил в Загребе министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

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По словам чиновника, въехать в Хорватию можно будет тем, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или отрицательный антиген-тест. Также в Хорватию планируют пускать иностранцев, которые смогут доказать, что они переболели коронавирусной болезнью в течение последних шести месяцев. Ранее для въезда в страну требовалось предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест или провести десять дней на карантине.

Для подтверждения вакцинации Хорватия, которая является страной-членом ЕС, также принимает доказательство иммунизации российскими и китайскими вакцинами, добавил Божинович. Такие вакцины широко используются в соседней Сербии, но не одобрены в ЕС. Хорватия готова адаптироваться к будущим правилам путешествий по всему ЕС, добавил хорватский министр. Однако в настоящее время таких правил нет.

Экономика Хорватии сильно зависит от туризма, на который приходится около 20% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Эта отрасль понесла огромные потери из-за нынешней пандемии. Надежды теперь возлагаются на смягчение ситуации к лету. Что касается ожиданий на ближайшее время, то никто пока не питает больших надежд на значительный приток туристов в Хорватию.

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