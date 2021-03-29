0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

Хорватия открыла границы для вакцинированных туристов

Хорватия открыла границы для вакцинированных туристов

Хорватия разрешит с 1 апреля въезд иностранцам, у которых есть доказательство вакцинации от коронавируса.

Об этом в среду, 31 марта, заявил в Загребе министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

Читайте также: В Испании назвали условия для запуска туризма

По словам чиновника, въехать в Хорватию можно будет тем, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или отрицательный антиген-тест. Также в Хорватию планируют пускать иностранцев, которые смогут доказать, что они переболели коронавирусной болезнью в течение последних шести месяцев. Ранее для въезда в страну требовалось предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест или провести десять дней на карантине.

Для подтверждения вакцинации Хорватия, которая является страной-членом ЕС, также принимает доказательство иммунизации российскими и китайскими вакцинами, добавил Божинович. Такие вакцины широко используются в соседней Сербии, но не одобрены в ЕС. Хорватия готова адаптироваться к будущим правилам путешествий по всему ЕС, добавил хорватский министр. Однако в настоящее время таких правил нет.

Экономика Хорватии сильно зависит от туризма, на который приходится около 20% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Эта отрасль понесла огромные потери из-за нынешней пандемии. Надежды теперь возлагаются на смягчение ситуации к лету. Что касается ожиданий на ближайшее время, то никто пока не питает больших надежд на значительный приток туристов в Хорватию.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Deutsche Welle
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.