Межбанк: на рынок влиял эффект окончания месяца

Последний рабочий день месяца прошел по сценарию, описанному в нашем утреннем прогнозе. В первой половине сессии в основном закрывались клиентские сделки, связанные с окончанием месяца. Причем пик операций пришелся на период с 11 до 14 часов.

Всем компаниям надо было достаточно оперативно закрыть свои сделки и поэтому особой игры «на понижение» или «на повышение» сегодня никто не вел. Спрос был ниже предложения и доллар с утренних 27,82/27,84 гривен подешевел до 27,795/27,81 к 11:00.

После 11 часов на торгах уже присутствовали все крупные игроки и на пике активности клиентов этот курс с небольшими отклонениями продержался до 12:00.

После полудня котировки медленно выросли до 27,83/27,85 гривен, так как основная часть крупных покупателей предпочитала не торговаться, а сразу закрывать свои объемы. Сказался эффект приближения отчетной даты.

Но уже после обеда активность клиентов начала быстро угасать, а в основном уже сами банки закрывали свои сделки по валютной позиции на 1-е число. Так продолжалось почти до 15 часов. Сделок становилось все меньше и к 16:00 рынок почти опустел при котировках по доллару в пределах 27,845/27,86 гривен. Завершились последние мартовские торги по американской валюте уровнем 27,845/27,865. НБУ на межбанке сегодня снова не появлялся.

Главные события 31 марта на валютном рынке:

Рост котировок доллара за день на 2,5 копейки — с утренних 27,82/27,84 гривен до 27,845/27,865 к концу торгов.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,8075 гривен, а официальный курс на 1 апреля 2021 года установлен на уровне 27,8226 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,83 / 27,85

евро — 32,64 / 32,67

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1749 / 1,1750

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