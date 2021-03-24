Азовский судоремонтный завод возвращают в госсобственность

Азовский судоремонтный завод (ООО «СРЗ»), расположенный в Мариуполе, возвращают в государственную собственность.

Единственный судоремонтный завод на украинской части Азовского моря простаивает почти два месяца и сейчас на грани закрытия, сообщает «Дом».

Проблемы на предприятии начались несколько лет назад, но в феврале этого года ситуация осложнилась. Работники, которые не получали зарплату, выходили на акции протеста на улицы Мариуполя, перекрывали дороги. Был начат процесс банкротства предприятия, которое более 15 лет находилось в руках частных лиц. С 2010 года им руководит ООО «Управляющая компания «Мариупольская инвестиционная группа».

С 1 февраля в цехах и доках завода прекратили ремонт судов и машиностроительного оборудования, люди пошли на две трети зарплаты.

Начальник транспортного цеха Николай Егоров работает на предприятии более 40 лет. По его словам, такая ситуация здесь впервые, завод почти парализован.

«Работа в цехах остановлена, причалы пусты, работники сидят дома», — отметил он.

1 февраля капитан Мариупольского морского порта своим распоряжением запретил швартовать суда к причалам завода. Решение принято в связи с истечением срока действия разрешений регистра судоходства Украины.