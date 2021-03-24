НБУ изменил условия лицензирования для небанков

Национальный банк утвердил временные лицензионные условия для участников рынка небанковских финансовых услуг.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Принятый документ определяет требования, которым необходимо соответствовать, чтобы получить лицензию и право предоставлять финансовые услуги, требования к осуществлению деятельности, перечень документов, которые необходимо подать для получения лицензии, а также порядок отзыва (аннулирования) лицензии. Документ фактически не меняет подходы к лицензированию небанковских учреждений, которые были введены предыдущим регулятором. А лицензии, выданные Нацкомфинуслуг, продолжают действовать и после вступления в силу этого документа», — сказано в сообщении.
Что меняется:
Документ вступает в силу с 31 марта 2021 года.
Кроме того, Национальный банк параллельно с утверждением лицензионных условий разрабатывает новое Положение о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг, а также условия осуществления ими деятельности. Новые правила изменят, в частности, процедуры выдачи лицензий, согласования приобретения существенного участия, оценки соответствия квалификационным требованиям руководителей учреждений, оценки финансового состояния учреждения, оценки деловой репутации руководителей и владельцев небанковского учреждения и тому подобное.
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