0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

НБУ изменил условия лицензирования для небанков

НБУ изменил условия лицензирования для небанков

Национальный банк утвердил временные лицензионные условия для участников рынка небанковских финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Принятый документ определяет требования, которым необходимо соответствовать, чтобы получить лицензию и право предоставлять финансовые услуги, требования к осуществлению деятельности, перечень документов, которые необходимо подать для получения лицензии, а также порядок отзыва (аннулирования) лицензии. Документ фактически не меняет подходы к лицензированию небанковских учреждений, которые были введены предыдущим регулятором. А лицензии, выданные Нацкомфинуслуг, продолжают действовать и после вступления в силу этого документа», — сказано в сообщении.

Что меняется:

  • заявители получат право подавать документы регулятору не только в бумажном виде, но и в электронной форме;
  • определен порядок отзыва (аннулирования) лицензии по собственному желанию учреждения;
  • отменено требование подавать финансовую отчетность для получения лицензии лицам, которые намерены осуществлять деятельность лизингодателя;
  • предусмотрено требование для небанковских финучреждений подавать ежегодный аудиторский отчет по результатам обязательного аудита годовой финансовой отчетности.

Документ вступает в силу с 31 марта 2021 года.

Кроме того, Национальный банк параллельно с утверждением лицензионных условий разрабатывает новое Положение о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг, а также условия осуществления ими деятельности. Новые правила изменят, в частности, процедуры выдачи лицензий, согласования приобретения существенного участия, оценки соответствия квалификационным требованиям руководителей учреждений, оценки финансового состояния учреждения, оценки деловой репутации руководителей и владельцев небанковского учреждения и тому подобное.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.