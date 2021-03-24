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Межбанк: доллар подешевел почти на 9 копеек

Межбанк: доллар подешевел почти на 9 копеек

Вторник на валютном рынке прошел неплохо для нацвалюты. Предложение превышало спрос почти всю сессию, и как следствие — доллар подешевел почти на 9 копеек с 27,93/27,95 до 27,845/27,865 гривен, а курс продажи евро упал сразу на 17 копеек — с 32,81/32,83 гривен до 32,63/32,66.

Если по доллару в основном сыграли внутренние факторы избыточного предложения при низком уровне спроса, то по евро сработал, в первую очередь фактор падения котировок евро относительно доллара на внешних площадках. На момент написания статьи евро стоит порядка 1,1725 доллара, тогда как еще с утра он котировался в пределах 1,1765. Это немедленно отражалось и на падении курса евро на украинском межбанке через пересчет соотношений пар евро/доллар и доллар/гривна.

Нацбанк сегодня на межбанк не выходил, так как даже при превышении предложения над спросом — участники торгов сами находили компромисс по курсу. Регулятору сегодня просто нечего было делать в этой ситуации на рынке.

Без особых сюрпризов прошел и аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Продали облигаций на общую сумму в эквиваленте 8,875 млрд гривен, из которых валютных бумаг на $ 156, 3 млн и в гривневых — на 4,5 млрд гривен. Этого хватит для перекрытия почти половины завтрашних валютных погашений ОВГЗ и полностью закроет чиновникам те суммы, которые они должны выплатить в гривне в виде процентов по пяти выпускам облигаций. При этом, Минфину удалось занизить цену привлечения этих средств для государства. В первую очередь — по коротким гривневым ОВГЗ на срок 91 день, где средневзвешенная доходность упала до 7,98% годовых. Так что результаты аукциона не произвели фурора на фондовом рынке, но и не разочаровали ни наблюдателей, ни непосредственно его участников.

Ход торгов:
День снова начался для гривны хорошо. Стартовав сразу ниже уровней вчерашнего закрытия, доллар за счет низкого спроса просел до 27,895/27,915 к 11:00. После 11 часов и до самого закрытия активной фазы торгов — предложение преобладало. Это позволяло покупателям становиться все более привередливыми по курсу, а продавцов вынуждало идти им навстречу. В итоге к 12 часам курс снизился до 27,865/27,88 гривен и до 14 часов с небольшими отклонениями находился в пределах уровня 27,865/27,885 гривен. Но затем спрос окончательно затих, а предложение все еще сохранялось на достаточно большом уровне и к 16 часам курс снизился до 27,845/27,86 гривен. А завершилась сессия по доллару котировками 27,845/27,865.

Главные события 30 марта на валютном рынке:

  • Снижение котировок доллара с утренних 27,93/27,95 гривен до 27,845/27,865 к концу торгов.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,8993 гривен, а официальный курс на 31 марта 2021 года установлен на уровне 27,8852 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,84 / 27,86
евро — 32,63 / 32,65

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1724 / 1,1725

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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