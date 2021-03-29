Украина и Турция договорились об увеличении авиаперелетов в Аланию

Авиаслужбы Турции и Украины рассмотрели и согласовали вопрос авиасообщения между Киевом и Аланией. Теперь некоторые города Украины будут соединены с аэропортом Газипаша, что возле турецкого курорта.

Согласно заявлению, количество перелетов будет удвоено. По маршруту Бодрум – Киев будет выполняться не 7, а 14 перелетов.

14 перелетов в неделю для маршрута Газипаша – Киев и 7 перелетов из других городов Украины были добавлены к соглашению, – говорится в заявлении.

Самолеты авиакомпании Turkish Airlines будут вылетать из Стамбула, Анкары, Измира, Бодрума, Даламана, Бурсы, Аданы, Газипаша в Киев, Днепропетровск, Одессу, Симферополь, Харьков, Львов, Севастополь, Херсон, Николаев, Винницу, Черновцы, Ивано-Франковск и Запорожье.

В то же время украинские авиакомпании будут летать из Киева, Днепропетровска, Одессы, Симферополя, Харькова, Львова, Севастополя, Херсона, Николаева, Винницы, Черновцов, Ивано-Франковска и Запорожья в Стамбул, Анкару, Измир, Бодрум, Даламан.