Доходы Авакова в 2020 году снизились

Глава МВД потратил почти миллион гривен на организацию перевозки из Италии Виталия Маркива. Сам Аваков сыронизировал, что в 2020 году «количество бутылок вина стало меньше».
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал декларацию имущественного состояния за 2020 год, согласно которой активов на банковских счетах министра стало меньше на 900 тыс. грн.
Причем значительная часть этой суммы была потрачена на организацию перелета из Италии в Украину нацгвардейца Виталия Маркива.
Также министр в прошлом году по сравнению с годом ранее потерял 526 тыс. грн.
«Наши с супругой доходы от заработной платы и процентов по банковским вкладам составили в 2020 году: Аваков Арсен Борисович — 815 тыс. 438 грн (в 2019 году — 1 млн 341 тыс. 511 грн), Авакова Инна Дмитриевна — 4 млн 609 тыс. 580 грн (в 2019 году — 4 млн 452 тыс. 287 грн)», — сообщил глава МВД.
Он добавил, что его супруга приобрела 5 млн 300 тыс.
Аваков также отметил, что в прошлом году он издал книгу 2014. Мгновения харьковской весны. Он получил на свою рукопись авторское право.
«Все прочие объекты собственности остались неизменными по сравнению с 2019 годом, разве что книг чуток прибавилось да количество бутылок вина стало меньше», — пошутил министр.
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