Две из трех фондовых бирж закончили 2020 год с прибылью

Три фондовые биржи, на которые приходится 99,9% от всего объема сделок с ценными бумагами в Украине, отчитались о финансовых результатах прошлого года.
Лучший результат показала фондовая биржа ПФТС. В 2020 году чистая прибыль площадки составила 1,1 млн грн, против 5,6 млн грн убытков в 2019 году.
С положительным результатом закончила прошлый год и днепровская биржа «Перспектива». В 2020 году ее чистая прибыль выросла до 82 тыс грн, с 9 тыс грн годом ранее.
Единственным организатором торгов ценными бумагами, который закончил прошлый год с убытками, стала «Украинская биржа». Несмотря на чистый убыток в 1,3 млн грн, биржа все же улучшила свои финансовые результаты, ибо в 2019 году убыток составил 7,7 млн грн.
По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, общий объем торгов на четырех фондовых биржах в 2020 году составил 335,4 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В «Укрпочте» недовольны переводом почти всех пенсионеров в банкиВчера, 15:15 - 820 11
Рада приняла за основу законопроект о налоговой амнистииВчера, 19:00 - 651 9
К чему может привести законодательное урегулирование ставок комиссии в банках — экспертыПозавчера, 21:32 - 465 6
Рада приняла законопроект Зеленского о воинской повинности: штрафы и наказанияВчера, 16:44 - 2722 5
Германия усилила требования для авиапассажировВчера, 22:00 - 312 4
Рада приняла законопроект Зеленского о воинской повинности: штрафы и наказанияВчера, 16:44 - 2722 5
Глава ГНС предлагает изменить часть налогов для украинцевВчера, 11:02 - 1733
Польша меняет правила въездаВчера, 10:00 - 1341
Назвали условие для минимальной пенсии в 3,5 тысячи гривенВчера, 09:00 - 1292 1
Киев получит новую окружную дорогу: где пройдет и когда запустятВчера, 21:00 - 1102 1
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)Позавчера, 14:44 - 714 2
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1087 5
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 780
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2101 3
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 788 1