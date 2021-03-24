0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Две из трех фондовых бирж закончили 2020 год с прибылью

Две из трех фондовых бирж закончили 2020 год с прибылью

Три фондовые биржи, на которые приходится 99,9% от всего объема сделок с ценными бумагами в Украине, отчитались о финансовых результатах прошлого года.

Лучший результат показала фондовая биржа ПФТС. В 2020 году чистая прибыль площадки составила 1,1 млн грн, против 5,6 млн грн убытков в 2019 году.

С положительным результатом закончила прошлый год и днепровская биржа «Перспектива». В 2020 году ее чистая прибыль выросла до 82 тыс грн, с 9 тыс грн годом ранее.

Единственным организатором торгов ценными бумагами, который закончил прошлый год с убытками, стала «Украинская биржа». Несмотря на чистый убыток в 1,3 млн грн, биржа все же улучшила свои финансовые результаты, ибо в 2019 году убыток составил 7,7 млн грн.

По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, общий объем торгов на четырех фондовых биржах в 2020 году составил 335,4 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.