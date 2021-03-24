Две из трех фондовых бирж закончили 2020 год с прибылью

Три фондовые биржи, на которые приходится 99,9% от всего объема сделок с ценными бумагами в Украине, отчитались о финансовых результатах прошлого года.

Лучший результат показала фондовая биржа ПФТС. В 2020 году чистая прибыль площадки составила 1,1 млн грн, против 5,6 млн грн убытков в 2019 году.

С положительным результатом закончила прошлый год и днепровская биржа «Перспектива». В 2020 году ее чистая прибыль выросла до 82 тыс грн, с 9 тыс грн годом ранее.

Единственным организатором торгов ценными бумагами, который закончил прошлый год с убытками, стала «Украинская биржа». Несмотря на чистый убыток в 1,3 млн грн, биржа все же улучшила свои финансовые результаты, ибо в 2019 году убыток составил 7,7 млн грн.

По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, общий объем торгов на четырех фондовых биржах в 2020 году составил 335,4 млрд грн.