В США отзывают более 150 тысяч автомобилей Audi A3

Немецкий концерн Volkswagen отозвал в США более 150 тысяч люксовых автомобилей Audi A3. Причина такого решения – возможные проблемы с подушкой безопасности.
Под эту сервисную кампанию, в частности, на американском рынке попали 153 152 компактных автомобилей Audi A3, которые были выпущены с 2015 по 2020 год. В их числе – седаны, e-tron и кабриолеты. Также среди них есть седаны S3.
У A3 система, определяющая, занято или нет пассажирское сиденье, может дать сбой. В результате может отключиться подушка безопасности, даже если в кресле сидит пассажир.
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