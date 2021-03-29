В США отзывают более 150 тысяч автомобилей Audi A3

Немецкий концерн Volkswagen отозвал в США более 150 тысяч люксовых автомобилей Audi A3. Причина такого решения – возможные проблемы с подушкой безопасности.

Под эту сервисную кампанию, в частности, на американском рынке попали 153 152 компактных автомобилей Audi A3, которые были выпущены с 2015 по 2020 год. В их числе – седаны, e-tron и кабриолеты. Также среди них есть седаны S3.

У A3 система, определяющая, занято или нет пассажирское сиденье, может дать сбой. В результате может отключиться подушка безопасности, даже если в кресле сидит пассажир.