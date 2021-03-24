Программа независимого ремонта Apple запускается по всему миру

Когда Apple объявила о своей программе независимых услуг по ремонту в США в 2019 году. Компания заявила, что у нее есть планы по расширению деятельности в других странах. Сегодня гигант из Купертино объявил, что количество сертификационных программ будет расти.
Программа Apple Independent Repair Provider вскоре станет доступной более чем в 200 странах. На данный момент существует более 1500 пунктов независимых поставщиков услуг по ремонту, обслуживающих клиентов в США, Канаде и Европе. На этой неделе к списку стран смогут присоединиться поставщики из Австралии, Японии, Кореи и Китая.
Согласно программе, Apple предоставляет «поставщикам услуг ремонта всех размеров доступ к настоящим запчастям Apple, инструментам, инструкциям по ремонту и диагностике, чтобы обеспечить безопасность и надежный ремонт продуктов Apple».
Участие в программе бесплатно, но требует, чтобы магазины гарантировали, что сертифицированный Apple техник выполнит любой ремонт. Для магазинов, участвующих в программе, нужно сдать сертификационный экзамен. Он бесплатный и его можно пройти онлайн.
Покупатели могут проверить, участвует ли магазин в программе, посетив список Apple здесь.
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