ПроКредит Банк открывает инновационные зоны самообслуживания в торговых центрах

Новая инициатива направлена на развитие цифровых услуг с сохранением физического присутствия.

ПроКредит Банк, который является частью немецкой группы банков ПроКредит, выводит концепцию розничного банкинга на новый уровень, запуская инновационные зоны самообслуживания в нескольких крупнейших торговых центрах Киева. Инициативу разрабатывали в течение 2020 года, а первые зоны самообслуживания открылись в начале 2021 года.

В каждой зоне можно провести ряд банковских операций, в том числе получение банковской платежной карточки или справки; пополнение счетов клиентов ПроКредит Банка в национальной и иностранной валюте; получение наличных в национальной валюте. В отличие от традиционных банковских отделений, здесь нет персонала. Однако у текущих и потенциальных клиентов есть возможность пообщаться с консультантами в режиме реального времени с помощью видеосвязи.

Формат новых зон самообслуживания был разработан специально для украинского рынка. Виктор Пономаренко, Председатель Правления ПроКредит Банка в Украине, считает новые зоны самообслуживания лицом банка в эпоху цифровых технологий. Он объясняет, что целью инициативы является растущий фокус ПроКредит Банка на услугах цифрового банкинга с одновременным сохранением физического присутствия и созданием эффективной коммуникации как с существующими клиентами, так и потенциальными.

«Наши клиенты не зависят от банковских отделений, поскольку практически все могут делать онлайн, – утверждает Пономаренко. – Конечно, все еще встречаются случаи, когда клиенты рассчитывают на физическое присутствие банка. Например, когда речь идет о снятии наличных или наличные платежи. В конце концов, люди все равно должны видеть, что банк существует, видеть наш бренд. Новые зоны самообслуживания предоставляют клиентам удобный доступ к цифровым услугам и формируют имидж банка».

Местонахождение выбирали по результатам дискуссий руководителей банков в Киеве. «Мы чувствовали, что традиционная модель размещения отделений на главной улице не совсем удачное решение, с точки зрения потребности в постоянном физическом присутствии. К тому же, мы хотели быть более доступными для текущих и потенциальных клиентов, – говорит Пономаренко. – Сейчас мы уверены, что крупные торговые центры лучше решают эту проблему. Это места, которые регулярно посещает большое количество людей, которые хотят получить удобный сервис».

Открытие первых зон самообслуживания ПроКредит Банка происходит согласно стратегии перехода на цифровые услуги, которое уже длиться несколько лет. Этот переход ускорился благодаря новым рыночным реалиям в условиях кризиса COVID-19, который привел к резкому росту всех видов диджитализации в украинской экономике.

Пономаренко говорит, что, несмотря на трудности, с которыми столкнулись все отрасли бизнеса в Украине в прошлом году, ПроКредит Банк стабильно работал все двенадцать месяцев. Вырос кредитный портфель банка для бизнеса, депозиты и общее количество клиентов. «Хотя мир все еще продолжает бороться с проблемами, связанными с пандемией, в 2020 году нам удалось добиться успеха с точки зрения бизнес-развития. Мы продолжали развиваться и расти во всех сферах деятельности».

В результате, мы запустили новые цифровые услуги для клиентов-физических лиц. «Кризис COVID-19 ускорила процесс диджитализации, но мы, в основном, развиваемся в том же направлении, в котором двигались несколько лет», – отмечает Пономаренко.

Наиболее ярким аспектом расширения портфеля услуг является выход ПроКредит Банка на рынок кредитования частных лиц – запуск ипотечной программы, автокредитование и инвестиционных займов в конце 2020 года. Пономаренко утверждает, что такое развитие обусловлено изменениями на рынке, который в прошлом был изменчивым, с неблагоприятными условиями, высокими процентными ставками и экономической нестабильностью. Он отмечает, что сейчас ситуация более благоприятной и кредиты для частных лиц становятся доступными.

Пономаренко критически относится к непрозрачным условий на рынке, которые часто могут привести к непредсказуемым расходов для клиентов при получении банковских кредитов. Он подчеркивает, что портфель услуг ПроКредит Банка по кредитованию физических лиц строится на основе ключевой ценности – прозрачности. «Это наше конкурентное преимущество, – объясняет он. – Обычно банки манипулируют условиями, скрывая дополнительные расходы и комиссии. Мы предлагаем прозрачность. Это тот же принцип, который мы используем во всех своих банковских услугах. К примеру, за обслуживание счетов взимается четкая одноразовая комиссия, которую легко посчитать».

Новые зоны самообслуживания ПроКредит Банка помогут в развитии как сегмента кредитования физических лиц, так и других цифровых банковских услуг. «Недостаточно просто предложить высокий уровень обслуживания. Людям нужно видеть это своими глазами. Вот почему мы не можем полностью отказаться от физического присутствия. Мы предлагаем более современное решение, которое соответствует украинскому рынку, – говорит Пономаренко. – Именно поэтому мы развиваем концепцию зон самообслуживания, чтобы дополнить нашу цифровую бизнес-модель. Мы уже предлагаем эффективные услуги цифрового банкинга. Зоны самообслуживания лишь дополняют их ».