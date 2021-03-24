Какие зарплаты предлагают в банковской сфере в период карантина (исследование)

Эпидемия короновируса и жесткий локдаун заставили украинские банки снизить темпы поиска сотрудников в 2020 году.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков кадрового портала grc.ua.
“В марте прошлого года в категории «Банки. Инвестиции. Лизинг» на сайте было 580 открытых вакансий. К концу года, с постепенным снижением карантинных ограничений и выходом украинцев из локдауна количество открытых вакансий в этой сфере увеличилось. И, в декабре 2020 года работодатели из финансовой сферы искали уже 1113 сотрудников. В 2021 году в январе было традиционное для праздничного периода затишье (815 вакансий), стабилизировавшееся в феврале-марте”, – говорится в сообщении.
Сейчас на сайте в сфере «Банки. Ивестиции. Лизинг» 1069 вакансий.
Кого ищут:
Средняя заработная плата сотрудников этой категории – 30 970 грн. Начальная ставка стартует от 18 400 грн (47% вакансий в категории предлагает именно такой уровень компенсации). Максимальная компенсация – от 62 700 грн (9% вакансий категории).
Кто ищет:
Зарплаты. 44% рассматривают вакансии в диапазоне от 11 100 – до 22 100 грн, 25% согласны на компенсацию в 11 100 грн и 17% заинтересованы в более высоком уровне заработных плат – от 22 100 до 33 200 грн.
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