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Какие зарплаты предлагают в банковской сфере в период карантина (исследование)

Какие зарплаты предлагают в банковской сфере в период карантина (исследование)

Эпидемия короновируса и жесткий локдаун заставили украинские банки снизить темпы поиска сотрудников в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков кадрового портала grc.ua.

“В марте прошлого года в категории «Банки. Инвестиции. Лизинг» на сайте было 580 открытых вакансий. К концу года, с постепенным снижением карантинных ограничений и выходом украинцев из локдауна количество открытых вакансий в этой сфере увеличилось. И, в декабре 2020 года работодатели из финансовой сферы искали уже 1113 сотрудников. В 2021 году в январе было традиционное для праздничного периода затишье (815 вакансий), стабилизировавшееся в феврале-марте”, – говорится в сообщении.

Сейчас на сайте в сфере «Банки. Ивестиции. Лизинг» 1069 вакансий.

Кого ищут:

  • на сегодня вакансии в банковской сфере составляют 7% от общего числа всех актуальных вакансий на сайте grc.ua;
  • чаще всего ищут специалистов отдела продаж финансовых продуктов, менеджеров по привлечению клиентов, экспертов по кредитованию и розничному кредитованию.

Средняя заработная плата сотрудников этой категории – 30 970 грн. Начальная ставка стартует от 18 400 грн (47% вакансий в категории предлагает именно такой уровень компенсации). Максимальная компенсация – от 62 700 грн (9% вакансий категории).

Кто ищет:

  • количество соискателей, желающих работать в финансовой индустрии, практически не менялось в течение всего 2020 года;
  • максимальное проседание количества резюме в этой сфере наблюдалось только в мае 2020. Всего 1337 соискателей были готовы сменить работу;
  • к концу года количество резюме сравнялось с показателями марта – по 1752 резюме в марте и в декабре 2020;
  • за первые три месяца 2021 года темпы поиска работы в банковском сегменте немного увеличились. Так, в марте 2021 года уже 1842 соискателя готовы к новым карьерным предложениям;
  • резюме в сфере «Банки. Ивестиции. Лизинг» составляют 2% от всех актуальных резюме;
  • работу активно ищут специалисты по кредитованию и розничному кредитованию, продажники финансовых продуктов и менеджеры по привлечению клиентов.

Зарплаты. 44% рассматривают вакансии в диапазоне от 11 100 – до 22 100 грн, 25% согласны на компенсацию в 11 100 грн и 17% заинтересованы в более высоком уровне заработных плат – от 22 100 до 33 200 грн.

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По материалам Finance.UA
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