PayPal разрешила пользователям использовать криптовалюты для оплаты

Крупнейшая дебетовая электронная платежная система PayPal Holdings объявила, что с 30 марта разрешила своим пользователям в США использовать криптовалюты. Как сообщает Reuters, это может значительно увеличить использование цифровых активов в повседневной торговле.
В компании рассказали, что клиенты, у которых есть биткоины, этереум и лайткойны в цифровых кошельках PayPal, теперь смогут конвертировать свои активы в фиатные валюты в момент совершения покупки.
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«Это первый раз, когда вы можете беспрепятственно использовать криптовалюты, так же как кредитную или дебетовую карту в своем кошельке PayPal», – сказал агентству Reuters президент и гендиректор компании Дэн Шульман.
Он добавил, что компания не будет брать комиссию за транзакцию при оформлении заказа с использованием криптовалют, и для каждой покупки можно использовать только один тип токенов.
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