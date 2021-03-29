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Парцхаладзе сообщил, почему 100 тысяч украинских семей не получили квартиры

Парцхаладзе сообщил, почему 100 тысяч украинских семей не получили квартиры

В связи с неудачно начатой реформой ГАСИ в начале прошлого года — около 100 тысяч украинских семей не получили квартиры.

Об этом на своей странице написал Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе после круглого стола «Реформирование системы архстройконтроля в Украине», организованного Комитетом ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Министерством развития общин и территорий Украины и КБУ.

«Эту одну из важных проблем можно решить путем разумной дерегуляции и криминализации нарушений, когда все участники рынка на каждом этапе будут нести финансовую и уголовную ответственность», — отметил Лев Парцхаладзе.

Если в 2019 году ввели в эксплуатацию 11 млн. м2 жилья, то в 2020 ввод уменьшился практически в два раза — около 6 млн. м2. Только Киев в прошлом году ввел в эксплуатацию в 4 раза меньше м2, чем в 2019.

Фактически вышеупомянутые цифры подтверждают то, что около 150 млрд. в строительной отрасли — замороженные, а около 100 тыс. семей — не смогли получить свое жилье.

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Сегодня государство не может регулировать работу системы архстройконтроля. В законопроекте Минрегиона по реформе ГАСИ прописано решение — это появление новых частных структур, по примеру БТИ и частных нотариусов, которые могут перенять на себя такую функцию. Это даст здоровую конкуренцию на рынке и отсутствие коррупции.

«КБУ глобально поддерживает такой проект Закона и готова предоставлять свои предложения депутатской рабочей группе по данному вопросу. Верю, что качественной и необходимой реформе ГАСИ для украинского строительного рынка — быть», — подчеркнул Президент Конфедерации строителей Украины.

Согласно результатам опроса Finance.uа накопить на собственное жилье за 1−3 года могут 10% наших читателей. За период 3−10 лет насобирают на собственное жилье 27%. А 38% смогут накопить на собственную квартиру более чем за 10 лет. К сожалению, 25% ответили, что не смогут накопить на собственное жилье и за всю жизнь.

Справка Finance.ua:

  • На одного человека в Украине в среднем приходится 24,3 кв. м жилой площади. Это следует из расчетов Госстата.
  • По данным исследования Global House Price Index компании Knight Frank, Украина входит в ТОП-10 стран с наиболее заметным ростом цен на жилье.

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По материалам Finance.UA
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