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УЗ с 1 июня планирует повысить зарплаты железнодорожникам

УЗ с 1 июня планирует повысить зарплаты железнодорожникам

Укрзализныця планирует с 1 июня 2021 года увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников. Второй этап повышения заработных плат состоится уже с 1 октября этого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кого коснется повышение. Оба повышения будут применены к работникам компании, должностные оклады которых сейчас меньше 30 тыс. грн.

«Мы осознаем свою ответственность за стабильную работу компании. Именно поэтому было принято решение повысить заработную плату железнодорожникам, у которых была самая низкая оплата и которые были наименее защищены. Мы даем сигнал нашим работникам, что с огромным уважением относимся к их тяжелой ежедневной работе. Сейчас главная цель руководства Укрзализныци – найти разумный баланс, при котором сможем улучшить жизнь железнодорожников и управлять компанией таким образом, чтобы достигать как можно более высоких финансовых результатов», – отметил и. о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

Кроме того, руководитель компании выразил надежду, что со своей стороны профсоюзы будут поддерживать политику АО «Укрзализныця» и помогут совместно отстаивать перед соответствующими государственными органами власти особо острые вопросы. Среди них:

  • унификация тарифов на грузовые перевозки,
  • освобождение от уплаты налога на землю железнодорожного транспорта, акцизного налога на дизельное топливо,
  • уменьшение уплаты дивидендов в государственный бюджет и т.д.

Справка Finance.ua:

  • АО «Укрзализныця» с 15 апреля намерено возобновить пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников.
  • Укрзализныця планирует назначить не менее 30 поездов в самых популярных направлениях. Сейчас идет активная работа по подготовке подвижного состава, инфраструктуры, принимаются организационные меры для обеспечения украинцев железнодорожными перевозками летом.

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По материалам Finance.UA
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