УЗ с 1 июня планирует повысить зарплаты железнодорожникам

Укрзализныця планирует с 1 июня 2021 года увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников. Второй этап повышения заработных плат состоится уже с 1 октября этого года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Кого коснется повышение. Оба повышения будут применены к работникам компании, должностные оклады которых сейчас меньше 30 тыс. грн.
«Мы осознаем свою ответственность за стабильную работу компании. Именно поэтому было принято решение повысить заработную плату железнодорожникам, у которых была самая низкая оплата и которые были наименее защищены. Мы даем сигнал нашим работникам, что с огромным уважением относимся к их тяжелой ежедневной работе. Сейчас главная цель руководства Укрзализныци – найти разумный баланс, при котором сможем улучшить жизнь железнодорожников и управлять компанией таким образом, чтобы достигать как можно более высоких финансовых результатов», – отметил и. о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.
Кроме того, руководитель компании выразил надежду, что со своей стороны профсоюзы будут поддерживать политику АО «Укрзализныця» и помогут совместно отстаивать перед соответствующими государственными органами власти особо острые вопросы. Среди них:
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