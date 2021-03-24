Кабмин продлил сроки использования бланков старого образца удостоверений водителя

Кабинет Министров Украины продлил сроки использования бланков старого образца удостоверений водителя, которые еще есть в сервисных центрах МВД.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на странице в Facebook.

Однако, как отмечается, в ближайшее время новые бланки удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства начнут выдавать.

Что известно о новом образце:

он полностью адаптирован к международным требованиям: на трех языках (украинском, английском, часть – на французском языках), действителен на территории всей Европы и во многих странах мира;

на удостоверении – группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволяет врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в случае ДТП ;

; также будут указаны данные согласия или несогласия на посмертное донорство. Вся информация будет вноситься в удостоверение водителя только с письменного согласия владельца;

на пластиковой карточке свидетельства о регистрации – бесконтактный электронный чип. Это в будущем позволит полиции и пограничникам считывать всю информацию об авто.

Справка Finance.ua:

16 сентября, Кабинет Министров Украины одобрил проект постановления об изменении бланков водительского удостоверения национального и международного образца, а также бланка свидетельства о регистрации транспортного средства.

17 июля в Украине вступил в силу приказ МВД , который расширяет перечень необходимых документов для подтверждения навыков управления.

Будущие водители уже в апреле будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.