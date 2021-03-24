Кабмин продлил сроки использования бланков старого образца удостоверений водителя

Кабинет Министров Украины продлил сроки использования бланков старого образца удостоверений водителя, которые еще есть в сервисных центрах МВД.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на странице в Facebook.
Однако, как отмечается, в ближайшее время новые бланки удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства начнут выдавать.
Что известно о новом образце:
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