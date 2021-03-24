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Кабмин продлил сроки использования бланков старого образца удостоверений водителя

Кабмин продлил сроки использования бланков старого образца удостоверений водителя

Кабинет Министров Украины продлил сроки использования бланков старого образца удостоверений водителя, которые еще есть в сервисных центрах МВД.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на странице в Facebook.

Однако, как отмечается, в ближайшее время новые бланки удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства начнут выдавать.

Что известно о новом образце:

  • он полностью адаптирован к международным требованиям: на трех языках (украинском, английском, часть – на французском языках), действителен на территории всей Европы и во многих странах мира;
  • на удостоверении – группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволяет врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в случае ДТП;
  • также будут указаны данные согласия или несогласия на посмертное донорство. Вся информация будет вноситься в удостоверение водителя только с письменного согласия владельца;
  • на пластиковой карточке свидетельства о регистрации – бесконтактный электронный чип. Это в будущем позволит полиции и пограничникам считывать всю информацию об авто.

Справка Finance.ua:

  • 16 сентября, Кабинет Министров Украины одобрил проект постановления об изменении бланков водительского удостоверения национального и международного образца, а также бланка свидетельства о регистрации транспортного средства.
  • 17 июля в Украине вступил в силу приказ МВД, который расширяет перечень необходимых документов для подтверждения навыков управления.
  • Будущие водители уже в апреле будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам.

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По материалам Finance.UA
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