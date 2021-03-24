Как скоро страховая выплатит возмещение по ОСАГО

Главный вопрос, волнующий пострадавших в ДТП: «Как скоро я получу выплату?» И в МТСБУ дали на него ответ.
Об этом рассказал генеральный директор Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) Владимир Шевченко.
О чем гласит законодательство? Согласно закону «Про ОСАГО», страховая компания должна рассчитаться с потерпевшим в течение 90 дней после подачи заявления на выплату.
Однако следует знать важный момент – срок начинает отсчитываться не от даты ДТП, а от даты предоставления страховщику заявления и всех необходимых документов. Срок может составить более 90 дней, если, например, ведется судебное следствие для определения виновника ДТП и необходимо дождаться решения суда.
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Владимир Шевченко отмечает, что значительная часть страховых компаний платит гораздо скорее: средний срок урегулирования страховых требований в третьем квартале 2020 года составил 73 дня. В системе прямого урегулирования убытков (ПУУ) средний срок урегулирования еще значительно меньше – 40 дней.
Что делать, если есть нерешенные или непонятные вопросы, или ваши права нарушаются:
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