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Как скоро страховая выплатит возмещение по ОСАГО

Как скоро страховая выплатит возмещение по ОСАГО

Главный вопрос, волнующий пострадавших в ДТП: «Как скоро я получу выплату?» И в МТСБУ дали на него ответ.

Об этом рассказал генеральный директор Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) Владимир Шевченко.

О чем гласит законодательство? Согласно закону «Про ОСАГО», страховая компания должна рассчитаться с потерпевшим в течение 90 дней после подачи заявления на выплату.

Однако следует знать важный момент – срок начинает отсчитываться не от даты ДТП, а от даты предоставления страховщику заявления и всех необходимых документов. Срок может составить более 90 дней, если, например, ведется судебное следствие для определения виновника ДТП и необходимо дождаться решения суда.

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Владимир Шевченко отмечает, что значительная часть страховых компаний платит гораздо скорее: средний срок урегулирования страховых требований в третьем квартале 2020 года составил 73 дня. В системе прямого урегулирования убытков (ПУУ) средний срок урегулирования еще значительно меньше – 40 дней.

Что делать, если есть нерешенные или непонятные вопросы, или ваши права нарушаются:

  • начните с того, что пообщайтесь со страховщиком: своим или виновника ДТП;
  • сотрудники страховой компании по закону обязаны помочь консультацией при составлении заявления и при необходимости ознакомить вас со всеми документами, согласно которым рассчитывается размер компенсации и порядок ее уплаты. В основном и сами страховые компании заинтересованы предоставить клиенту исчерпывающие разъяснения;

Не дай Бог ДТП. Что делать и можно ли покрыть расходы?

  • вся ключевая информация о правах и обязанностях участников ДТП и страховщиков, о порядке и условиях проведения страховых выплат в тексте «Закона про ОСАГО»;
  • контакт-центр МТСБУ круглосуточно оказывает информационную помощь по автострахованию по телефону 0-800-608-800

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По материалам Finance.UA
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