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В прошлом году поступления в бюджеты и соцфонд выросли на 13,5% - налоговая

В прошлом году поступления в бюджеты и соцфонд выросли на 13,5% - налоговая

Несмотря на спад экономической активности в 2020 году, поступления в бюджеты выросли на 13,5%; это стало возможным благодаря расширению базы налогообложения за счет теневой экономики.

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, 2020-й стал годом ощутимого прогресса в эффективности работы новой Государственной налоговой службы Украины. В условиях нисходящей динамики экономической активности поступления в государственный и местные бюджеты, а также от единого социального взноса в прошлом году выросли на 13,5%, а сальдо поступлений по налогу на добавленную стоимость увеличилось на 36,8%.

Индикативные показатели налоговых поступлений 2020 года перевыполнены на 49,2 млрд грн (+10,7%), напомнил Любченко.

В январе — феврале 2021 года объемы поставки товаров и услуг (база обложения НДС) выросли на 10,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а сальдо поступлений по НДС увеличилось в 1,5 раза (с 17,8 млрд до 25,8 млрд грн). По мнению Любченко, это стало возможным «благодаря эффективному расширению базы налогообложения за счет теневой экономики».

Впрочем, по оценке ГНС, потери Украины от применения схем по уклонению (минимизации) уплаты налогов составляют около 7,7 млрд долл. США в год, поэтому борьба с уклонением от налогообложения не завершена.

Среди наиболее популярных схем — зарплата в «конвертах» (4,3 млрд долл.), деятельность «скруток» и конвертационных центров (1,5 млрд долл.), оффшоров (0,8 млрд долл.), операции с подакцизными товарами (1,0 млрд долл.), убытки государственных предприятий (0,1 млрд долл.).

«К примеру, общие доходы населения в 2020 году без учета налогов составили 3,4 трлн грн, из которых 1,9 трлн — это заработная плата и другие трудовые доходы. При этом объемы выручки предприятий торговли, которые фиксируются через кассовые аппараты, в 2020 года составили менее 1,3 трлн грн. Это означает, что лишь 38% расходов домохозяйств фиксируется через фискальный чек с уплатой соответствующих налогов и сборов», — отметил Любченко.

По материалам УКРИНФОРМ
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