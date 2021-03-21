В феврале средняя зарплата украинцев выросла - Госстат

В феврале средняя заработная плата в Украине составила 12 549 грн, что на 1,7% больше, чем в январе (12 337 гривен).

Об этом говорят данные Государственной службы статистики.

«Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2021 г. составляла 12 549 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн)», — сказано в сообщении.

Кроме того, за последние 12 месяцев (относительно февраля 2020 года) средняя зарплата выросла на 15,7%.

Индекс реальной заработной платы в феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года составил 100,7%, а относительно февраля 2020 года — 107,6%.



График: Госстат

Наибольший рост средней зарплаты штатных работников в феврале 2020 года по сравнению с февралем 2019-го был:

в Ровенской (на 22,3%),

Черновицкой (на 21,1%),

Хмельницкой (на 21,1%) областях.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве (18 504 грн), самый низкий – в Кировоградской области (9 903 грн).

Самую высокую зарплату получали работники сферы информации и телекоммуникаций — 23 001 грн, а также финансовой и страховой деятельности — 22 319 грн, самую низкую – работники, задействованные в организации питания и временного размещения — 7892 грн.

Справка Finance.ua:

Во время карантина одной из стратегий выживания украинцев в современных условиях является экономия расходов на различные статьи семейного бюджета. Аналитики подсчитали, что сегодня украинцы чаще всего экономят на таких статьях трат.

Часть украинцев, которые считают материальное положение своей семьи более или менее хорошим, пребывает в явном меньшинстве (7%).

Пенсия в 10 тыс. гривен — это реальность для украинских пенсионеров. Правда, не для всех. Самые большие пенсии получают те, у кого «белая» зарплата больше средней в 2 раза и есть полный стаж.

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