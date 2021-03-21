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В феврале средняя зарплата украинцев выросла - Госстат

В феврале средняя зарплата украинцев выросла - Госстат

В феврале средняя заработная плата в Украине составила 12 549 грн, что на 1,7% больше, чем в январе (12 337 гривен).

Об этом говорят данные Государственной службы статистики.

«Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2021 г. составляла 12 549 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн)», — сказано в сообщении.

Кроме того, за последние 12 месяцев (относительно февраля 2020 года) средняя зарплата выросла на 15,7%.

Индекс реальной заработной платы в феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года составил 100,7%, а относительно февраля 2020 года — 107,6%.


График: Госстат

Наибольший рост средней зарплаты штатных работников в феврале 2020 года по сравнению с февралем 2019-го был:

  • в Ровенской (на 22,3%),
  • Черновицкой (на 21,1%),
  • Хмельницкой (на 21,1%) областях.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве (18 504 грн), самый низкий – в Кировоградской области (9 903 грн).

Самую высокую зарплату получали работники сферы информации и телекоммуникаций — 23 001 грн, а также финансовой и страховой деятельности — 22 319 грн, самую низкую – работники, задействованные в организации питания и временного размещения — 7892 грн.

Справка Finance.ua:

  • Во время карантина одной из стратегий выживания украинцев в современных условиях является экономия расходов на различные статьи семейного бюджета. Аналитики подсчитали, что сегодня украинцы чаще всего экономят на таких статьях трат.
  • Часть украинцев, которые считают материальное положение своей семьи более или менее хорошим, пребывает в явном меньшинстве (7%).
  • Пенсия в 10 тыс. гривен — это реальность для украинских пенсионеров. Правда, не для всех. Самые большие пенсии получают те, у кого «белая» зарплата больше средней в 2 раза и есть полный стаж.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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