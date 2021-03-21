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Финляндия близка к запуску крупнейшего в Европе атомного реактора

Финляндия близка к запуску крупнейшего в Европе атомного реактора

В Финляндии близится к завершению строительство пятого ядерного реактора атомной электростанции Olkiluoto 3, который станет крупнейшим в Европе и, возможно, одним из самых современных в мире.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Euractiv.

Хотя атомная станция, которая строится с 2005 года, должна была быть запущена к 2009 году, Управление радиационной и ядерной безопасности страны дало свое разрешение загрузить станцию ​​топливом только в прошлую пятницу.

Ожидаемая стоимость станции в 3 миллиарда евро выросла до 8,4 миллиарда евро из-за проблем с безопасностью и неисправными компонентами.

Далее были судебные иски. Переговоры между финской компанией TVO и консорциумом Areva-Siemens, который строит реактор, об условиях завершения проекта все еще продолжаются.

В корпус реактора будут загружены 241 твэл, состоящие из 128 тонн урана, и, как сообщается, регулярное производство электроэнергии начнется в феврале 2022 года.

Реактор, расположенный в Эурайоки, в юго-западной части Финляндии, будет производить около 14% электроэнергии страны.

По материалам Економічна Правда
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