Финляндия близка к запуску крупнейшего в Европе атомного реактора

В Финляндии близится к завершению строительство пятого ядерного реактора атомной электростанции Olkiluoto 3, который станет крупнейшим в Европе и, возможно, одним из самых современных в мире.
Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Euractiv.
Хотя атомная станция, которая строится с 2005 года, должна была быть запущена к 2009 году, Управление радиационной и ядерной безопасности страны дало свое разрешение загрузить станцию топливом только в прошлую пятницу.
Ожидаемая стоимость станции в 3 миллиарда евро выросла до 8,4 миллиарда евро из-за проблем с безопасностью и неисправными компонентами.
Далее были судебные иски. Переговоры между финской компанией TVO и консорциумом Areva-Siemens, который строит реактор, об условиях завершения проекта все еще продолжаются.
В корпус реактора будут загружены 241 твэл, состоящие из 128 тонн урана, и, как сообщается, регулярное производство электроэнергии начнется в феврале 2022 года.
Реактор, расположенный в Эурайоки, в юго-западной части Финляндии, будет производить около 14% электроэнергии страны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В крупной американской компании спрогнозировали рост курса Bitcoin до $5 млнВчера, 12:30 - 1491 9
Поставщики газа опубликовали цены для населения на апрельВчера, 10:00 - 3744 7
В Нидерландах арестован украинец с миллионами евро наличности (фото)Вчера, 19:23 - 1678 5
В Минцифры анонсировали новую услугу для бизнесменов в приложении «Дія»Вчера, 11:02 - 1689 3
Законодательное регулирование стоимости эквайринга обойдется бюджету минимум 4 млрд в год — ПриватБанкВчера, 16:43 - 315 2
НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка ДубилетаВчера, 15:55 - 4881 2
Поставщики газа опубликовали цены для населения на апрельВчера, 10:00 - 3744 7
В Минцифры анонсировали новую услугу для бизнесменов в приложении «Дія»Вчера, 11:02 - 1689 3
В Нидерландах арестован украинец с миллионами евро наличности (фото)Вчера, 19:23 - 1678 5
Рейтинг самых популярных автомобилей в Украине по классам (инфографика)Вчера, 21:04 - 1650
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)Вчера, 14:44 - 322 1
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 978 5
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 711
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1973 3
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 752 1