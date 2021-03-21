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Правительство частично покроет «больничные» долги

Правительство частично покроет «больничные» долги

Правительство приняло решение о выделении 400 млн гривен для частичной выплаты задолженности по выплате больничных.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сообщает пресс-служба главы государства.

«На заседании правительства уже было принято решение о выделении средств для частичного перекрытия задолженности. В частности, речь идет о 400 млн грн. Кабинет Министров и в дальнейшем будет держать этот вопрос под контролем, чтобы найти источники для покрытия всех долгов», — рассказали в ОП.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины планирует в ближайшее время запустить электронный больничный. Некоторое время он будет существовать параллельно с бумажным.

Справка Finance.ua:

  • С начала пандемии за счет ФССУ на самоизоляции находились около 100 тысяч застрахованных лиц. Также фонд выплатил более 114 млн грн компенсации заработка, утраченного за время изоляции.
  • ФЛПы, которые уплачивают ЕСВ, имеют право на получение больничных и декретных выплат за счет средств Фонда социального страхования Украины.

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По материалам Finance.UA
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