Правительство частично покроет «больничные» долги

Правительство приняло решение о выделении 400 млн гривен для частичной выплаты задолженности по выплате больничных.
Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сообщает пресс-служба главы государства.
«На заседании правительства уже было принято решение о выделении средств для частичного перекрытия задолженности. В частности, речь идет о 400 млн грн. Кабинет Министров и в дальнейшем будет держать этот вопрос под контролем, чтобы найти источники для покрытия всех долгов», — рассказали в ОП.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины планирует в ближайшее время запустить электронный больничный. Некоторое время он будет существовать параллельно с бумажным.
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