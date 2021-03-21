Правительство частично покроет «больничные» долги

Правительство приняло решение о выделении 400 млн гривен для частичной выплаты задолженности по выплате больничных.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сообщает пресс-служба главы государства.

«На заседании правительства уже было принято решение о выделении средств для частичного перекрытия задолженности. В частности, речь идет о 400 млн грн. Кабинет Министров и в дальнейшем будет держать этот вопрос под контролем, чтобы найти источники для покрытия всех долгов», — рассказали в ОП.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины планирует в ближайшее время запустить электронный больничный. Некоторое время он будет существовать параллельно с бумажным.

Справка Finance.ua:

С начала пандемии за счет ФССУ на самоизоляции находились около 100 тысяч застрахованных лиц. Также фонд выплатил более 114 млн грн компенсации заработка, утраченного за время изоляции.

ФЛП ы, которые уплачивают ЕСВ , имеют право на получение больничных и декретных выплат за счет средств Фонда социального страхования Украины.

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