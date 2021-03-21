НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Дубилета

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.
Такое постановление вынес детектив НАБУ, сообщил в комментарии Укринформу и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.
«Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск», — сказал он.
Как сообщал Укринформ, 15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам ПриватБанка — экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю по межбанковским операциям. Их подозревают в растрате 8 миллиардов гривен.
По версии следствия, экс-глава правления ПриватБанка в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабря 2016 года направил в банковское учреждение, находящееся в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.
В НАБУ считают, что должностные лица ПриватБанка подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы потом скрыть это преступление.
Также в конце февраля экс-главе правления ПриватБанка Дубилету, бывшему заместителю председателя правления банка Владимиру Яценко и бывшей начальнице одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.
ВАКС избрал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн, а бывшей представительнице руководства ПриватБанка — в виде залога в размере 2,744 млн грн.
В то же время следствию не удалось установить местонахождение экс-главы правления ПриватБанка Дубилета.
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