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За неделю окружающей среде Украины причинили ущерб, оцененный в 57 млн ​​гривен

За неделю окружающей среде Украины причинили ущерб, оцененный в 57 млн &#8203;&#8203;гривен

За неделю окружающей среде Украины нанесли ущерб, который оценен в 57 млн гривен. В этот период было проведено 906 проверок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции.

«В период с 19 по 25 марта терорганам Госэкоинспекции предъявили претензий и исков по возмещению убытков на сумму 56 млн 816 тысяч гривен. В этот период было проведено 906 проверок и составлено 911 протоколов об административных нарушениях», — сказано в сообщении.

Указано, что вред окружающей среде в течение недели нанесли из-за превышения лимитов на вылов водных живых ресурсов в НПП «Нижнеднепровский». Убытки от нарушения составили 56,7 миллиона гривен. Инспекция готовит материалы для передачи в прокуратуру Херсонской области

Еще 43,3 миллиона гривен убытков возникли, поскольку КП «Горводоканал» Сумского городского совета самовольно пользовалось недрами.

Напомним, Государственная экоинспекция будет привлекать полицию в случае недопуска на предприятия для проверки.

По материалам РБК-Украина
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