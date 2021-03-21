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На входе в Суэцкий канал застряли сотни тысяч тонн украинских товаров

На входе в Суэцкий канал застряли сотни тысяч тонн украинских товаров

От недавней пробки в Суэцком канале пострадали восемь суден с 640 тыс. тонн украинских товаров: четыре балкера с кукурузой и пшеницей, три – с железной рудой и одно грузовое судно с металлом. Шесть их них следуют в Китай, который является главным импортером украинского зерна и руды, сообщает USM. Остальные два – в Йемен и Восточную Африку.

Речь идет о таких пострадавших украинских экспортерах:

Louis Dreyfus – 81,7 тыс. тонн;
Olam, Agroprosperis – 82,5 тыс. тонн;
Nibulon – 76,5 тыс. тонн;
Cargill – 57,4 тыс. тонн;
Metinvest Рината Ахметова (три судна) – суммарно 415 тыс. тонн;
Arcelormittal – 57,8 тыс. тонн.

Суда, чей маршрут пролегает через Суэцкий канал, оказались перед выбором: или ждать разблокировки канала, или идти в обход вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке, проводя в пути лишних две недели. Чтобы дойти до Кейптауна из Черного моря, времени понадобится еще больше – около 23 дней.

Но, как стало недавно известно, спасательные службы сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, заблокировавший проход.

По материалам УБР
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