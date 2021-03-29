Французский стартап хочет через пять лет запустить в Европе пассажирские перевозки на электрических самолетах

Французский стартап Aura Aero объявил о разработке 19-местного электрического самолета Electric Regional Aircraft (Era), который уже в 2026 году может осуществлять пассажирские перевозки между городами Европы.

Об этом президент Aura Aero Жереми Коссад заявил во время презентации в аэропорту Тулуза-Франказаль, что на юге Франции, сообщает издание La Tribune.

«Началась глобальная гонка по электрификации авиации, а мы находимся в лучшем месте на Земле для участия в ней», — заявил Коссад. Первый испытательный полет на Era стартап планирует организовать в 2024 году, а в конце 2026-го — начать полноценные регулярные рейсы в Европе.

Электрический самолет, по планам, будет способен преодолеть около 480 километров без подзарядки — для сравнения, расстояние между французским Лионом и Тулузой составляет чуть больше 360 километров. Era, таким образом, станет альтернативой непродолжительным междугородним маршрутам.

В то же время Aura Aero планирует оснастить самолет и дополнительным реактивным двигателем на случай, если полет будет затягиваться — но и этот двигатель, обещают разработчики, будет выделять в атмосферу на 80% меньше вредных выбросов.

В проект уже инвестировали 10 миллионов евро. Aura Aero готовится привлечь дополнительные 40 миллионов евро инвестиций летом 2021 года. Проект также имеет поддержку властей региона Окситания, где расположены производственные мощности компании.

Кроме того, заинтересованность в Era уже выразили пять европейских транспортных операторов. А другой французский стартап Verkor заключил соглашение на поставку своих литий-ионных батарей для самолета.

Aura Aero основали в 2018 году бывшие инженеры одной из крупнейшей в мире французской авиастроительной компании Airbus. В июле 2020-го они уже осуществили первое испытание своего самолета Integral R. На заводе во Франказале будут налаживать его серийное производство.