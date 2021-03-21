Условия договора с финкомпанией нарушают ваши права. НБУ объяснил, как действовать в таком случае

Национальный банк зафиксировал случаи, когда финансовые учреждения предусматривают в договорах условия, которые нарушают или ограничивают права потребителей.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Один из самых важных советов Национального банка Украины для потребителей финансовых услуг — всегда внимательно читать договор с финансовым учреждением перед его подписанием. Именно договор является „последней инстанцией“: там подробно указаны условия кредита или иной услуги, размер процентов, комиссии, дата возврата займа, санкции и последствия в случае просрочки», — сказано в сообщении.

Примеры нарушений, которые выявлял НБУ:

потребитель не погасил долг полностью, поэтому кредитор в одностороннем порядке продлевает срок действия кредитного договора якобы для полного погашения. В то же время продолжается действие всех платежей по кредиту с одновременным увеличением процентной ставки;

кредитор описывает условия договора в вымышленных терминах, которые пересекаются или совпадают по их сути с другими терминами. Такие понятия могут ввести потребителя в заблуждение, внушив неправильное понимание условий договора;

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кредитор начисляет проценты по кредитному договору как ответственность за просрочку в течение действия карантина, вопреки установленному Законом Украины «О потребительском кредитовании» запрету на такие начисления;

единственной общей подписью под договором потребитель дает согласие на обработку своих персональных данных (не понимает, каких именно) и данных третьих лиц, доступ к которым получает кредитодатель из телефонной книги потребителя и открытых данных.

Как действовать потребителю:

если вы заключили договор, условия которого нарушают ваши права и противоречат законодательству, письменно пожалуйтесь руководству финучреждения;

если ваша жалоба осталась без результата, обратитесь в Национальный банк Украины. В случае нарушений прав потребителей НБУ имеет полномочия применить к финучреждению меры воздействия или наложить штрафные санкции. Однако Национальный банк не имеет полномочий признать договор неправомерным или несправедливым и аннулировать его. Это может сделать только суд.

Как Нацбанк планирует предотвращать нарушения прав потребителей:

регулятор планирует установить дополнительные требования к договорам небанковских финучреждений с клиентами. Так, регулятор планирует запретить включать в договоры недобросовестные условия предоставления услуг. Аналогичные требования уже приняты для банков.

Справка Finance.ua:

Оформленный онлайн договор равноценен обычному бумажному договору.

Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

Многие украинцы в определенных жизненных ситуациях обращаются к услугам микрокредиторских компаний. С нового года начали действовать новые правила микрокредитования.

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