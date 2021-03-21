Условия договора с финкомпанией нарушают ваши права. НБУ объяснил, как действовать в таком случае

Национальный банк зафиксировал случаи, когда финансовые учреждения предусматривают в договорах условия, которые нарушают или ограничивают права потребителей.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Один из самых важных советов Национального банка Украины для потребителей финансовых услуг — всегда внимательно читать договор с финансовым учреждением перед его подписанием. Именно договор является „последней инстанцией“: там подробно указаны условия кредита или иной услуги, размер процентов, комиссии, дата возврата займа, санкции и последствия в случае просрочки», — сказано в сообщении.
Примеры нарушений, которые выявлял НБУ:
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Как действовать потребителю:
Как Нацбанк планирует предотвращать нарушения прав потребителей:
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