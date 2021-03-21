Минсоцполитики предлагает взять на учет получателей соцпособий

Министерство социальной политики предлагает создать единый реестр получателей соцпособий для избежания неправомерных выплат.
Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала в интервью РБК-Украина.
«Мы хотим построить единую информационно-аналитическую систему социальной сферы, где будут все наши социальные группы в едином социальном регистре, все как на ладони. Это отсечет неправомерные выплаты, значительно упростит для человека получение социальной поддержки, а для государства — администрирование», — сказала Лазебная.
Читайте также: В Украине проверят получателей субсидий: кого заставят вернуть деньги
Сейчас, напомнила Лазебная, верификацию субсидиантов осуществляет Министерство финансов.
«Они имеют доступ к нашим базам данных, проверяют и дают нам списки, что вот в этих областях надо проверить конкретно персонально вот таких и таких потребителей. Мы проверяем эти данные и определенный процент таких сообщений Минфина, менее 10%, что человек неправомерно получает определенную социальную поддержку, подтверждается», — пояснила она.
При этом Лазебная отметила, что верификация Минфина делается постфактум, когда социальная помощь уже начислена, и человек должен вернуть эти средства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Заробитчане и наемные работники: кого коснется налоговая амнистияВчера, 18:04 - 2414 8
Расходы украинцев на водоснабжение в два раза ниже, чем в Европе — НКРЭКУВчера, 14:00 - 1306 6
В крупной американской компании спрогнозировали рост курса Bitcoin до $5 млн3 ч. назад - 663 5
Поставщики газа опубликовали цены для населения на апрель5 ч. назад - 1635 5
Пенсионный фонд из-за льгот предпринимателям потерял 4 млрд грн — Лазебна3 ч. назад - 269 2
«Нафтогаз» обнародовал тариф на газ для населенияВчера, 16:00 - 93622
Заробитчане и наемные работники: кого коснется налоговая амнистияВчера, 18:04 - 2414 8
«Поездки станут роскошью»: стоимость отдыха за границей возрастет — экспертыВчера, 21:02 - 2124
Поставщики газа опубликовали цены для населения на апрель5 ч. назад - 1635 5
Как получить паспорт-книжку вместо ID-картыВчера, 15:09 - 1558
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)48 мин. назад - 23
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 894 4
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 649
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1882 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 732 1