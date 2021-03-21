Минсоцполитики предлагает взять на учет получателей соцпособий

Министерство социальной политики предлагает создать единый реестр получателей соцпособий для избежания неправомерных выплат.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала в интервью РБК-Украина.

«Мы хотим построить единую информационно-аналитическую систему социальной сферы, где будут все наши социальные группы в едином социальном регистре, все как на ладони. Это отсечет неправомерные выплаты, значительно упростит для человека получение социальной поддержки, а для государства — администрирование», — сказала Лазебная.

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Сейчас, напомнила Лазебная, верификацию субсидиантов осуществляет Министерство финансов.

«Они имеют доступ к нашим базам данных, проверяют и дают нам списки, что вот в этих областях надо проверить конкретно персонально вот таких и таких потребителей. Мы проверяем эти данные и определенный процент таких сообщений Минфина, менее 10%, что человек неправомерно получает определенную социальную поддержку, подтверждается», — пояснила она.

При этом Лазебная отметила, что верификация Минфина делается постфактум, когда социальная помощь уже начислена, и человек должен вернуть эти средства.