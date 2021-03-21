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Минсоцполитики предлагает взять на учет получателей соцпособий

Минсоцполитики предлагает взять на учет получателей соцпособий

Министерство социальной политики предлагает создать единый реестр получателей соцпособий для избежания неправомерных выплат.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала в интервью РБК-Украина.

«Мы хотим построить единую информационно-аналитическую систему социальной сферы, где будут все наши социальные группы в едином социальном регистре, все как на ладони. Это отсечет неправомерные выплаты, значительно упростит для человека получение социальной поддержки, а для государства — администрирование», — сказала Лазебная.

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Сейчас, напомнила Лазебная, верификацию субсидиантов осуществляет Министерство финансов.

«Они имеют доступ к нашим базам данных, проверяют и дают нам списки, что вот в этих областях надо проверить конкретно персонально вот таких и таких потребителей. Мы проверяем эти данные и определенный процент таких сообщений Минфина, менее 10%, что человек неправомерно получает определенную социальную поддержку, подтверждается», — пояснила она.

При этом Лазебная отметила, что верификация Минфина делается постфактум, когда социальная помощь уже начислена, и человек должен вернуть эти средства.

По материалам РБК-Украина
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