В ЕС с 15 июня введут паспорт вакцинации

Единый для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. Документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19.

Об этом заявил еврокомиссар, отвечающий за вакцинацию, Тьерри Бретон в эфире телеканала LCI.

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Как отметил Бретон, сертификат можно загрузить на смартфон или распечатать в бумажном виде.

«Он не будет обязательным, но авиакомпании могут требовать», — сказал Бретон.

По его словам, документ с QR-кодом будет содержать фамилию владельца, дату рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет.

Этот сертификат будет согласован между государствами-членами; европейские граждане, которые захотят его получить, должны будут запросить его в своей стране. Его цель — «восстановить движение, обрести нормальную жизнь» и «способность передвигаться без риска для себя или других», — сказал Бретон.

Напомним, в конце февраля лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации. Они будут введены в течение трех месяцев. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности предоставлять льготы для вакцинированных от коронавируса людей, но не сразу.

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