С 1 апреля отменят ограничение скорости до 50 км/ч на 7 улицах столицы

В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости движения транспорта до 50 км/ч на семи улицах столицы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
«С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч до 1 апреля 2021 года», — сказано в сообщении.
С каких улиц будут сняты ограничения:
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