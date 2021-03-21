С 1 апреля отменят ограничение скорости до 50 км/ч на 7 улицах столицы

В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости движения транспорта до 50 км/ч на семи улицах столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

«С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч до 1 апреля 2021 года», — сказано в сообщении.

С каких улиц будут сняты ограничения:

просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой̈ площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);

просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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