Киевские маршрутчики решили отложить повышение стоимости проезда

В Киеве в ближайшие выходные не произойдет анонсированного ранее повышения цены на проезд в маршрутках.
Об этом заявил председатель Общественного союза «Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области» Игорь Мойсеенко.
По его словам, на это повлияло решение столичных властей, которым разрешена перевозка стоячих пассажиров в наземном общественном транспорте.
«То есть раньше количество пассажиров составляло 50% сидячих мест, а сейчас это 50% от общей пассажировместимости автобусов. Власть пошла нам навстречу. На следующей неделе планируется круглый стол частных перевозчиков с Киевской городской властью. После этого уже будут приняты какие-то решения. Пока подорожание откладывается», — уточнил он.
Ранее в указанной Ассоциации анонсировали подорожание стоимости проезда в столичных маршрутках на два гривни — с 8 до 10. Предполагалось, что новый тариф начнет действовать с 27 марта. Причиной такого решения перевозчики называли локдаун.
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