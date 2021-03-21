Межбанк: пятница закончилась «боевой ничьей»

Пятница на валютном рынке прошла в позиционной борьбе курсовых интересов крупных игроков. В итоге – “боевая ничья”, и доллар за день при колебаниях в течение дня в 3-4 копейки, под конец сессии опять вернулся к уровню 27,99/28,01 гривен.
Котировки были бы ниже, но под конец активной фазы торгов на рынке появился Ситибанк и на небольших объемах своих покупок поднял котировки к уровню около 28 гривен. Часть участников рынка считает, что это была не просто ситуативная покупка валюты этим банком, а умышленное желание иностранцев закрепить проседающий до этого момента курс в пределах 28 гривен. НБУ, как и всю эту неделю, в торгах не участвовал.
Ход торгов:
День начался для нацвалюты совсем неплохо. После почти трехдневного роста курса доллара – сегодня с утра спрос был ниже предложения. И с утренних 27,99/28,01 доллар просел к 11:00 до 27,965/27,98 гривен, а к полудню и вовсе – до 27,955/27,97.
В этот момент на торги вышли все основные покупатели, видимо посчитав, что “дно” на сегодня по курсу достигнуто и боясь разворота котировок в сторону роста. Своим выходом они “вспугнули” продавцов и те стали пытаться завышать курс. Это им удалось. И уже к обеду курс вырос до 27,965/27,98 гривен, а после него к 15:00 доллар подорожал до 27,97/27,985. На этом уровне торги бы и закончились, но после 15 часов на торги вышел Ситибанк с покупкой. Купил он немного, но спровоцировал рост котировок до 27,975/27,995 к 16 часам и до 27,99/28,01 гривен за доллар к концу сессии.
Главные события 26 марта на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,99 / 28,01
евро – 33,00 / 33,02
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1796 / 1,1797
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