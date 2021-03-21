Шевченко: НБУ работает над усилением институциональной независимости

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что команда Нацбанка «последовательно работает над усилением институциональной независимости регулятора».
Об этом он написал в Facebook.
«Вполне разделяю позицию господина Джорджа Кента, представителя Государственного департамента США о том, что любой закон, ставящий под угрозу независимость НБУ, не помогает Украине.
Команда Национального банка последовательно работает над усилением институциональной независимости регулятора, улучшением корпоративного управления в госбанках и снижением доли плохих кредитов в банковской системе», — написал Шевченко.
По его словам, в рамках этого курса НБУ последовательно внедряет на законодательном уровне лучшие мировые практики функционирования банковской системы.
В частности, на рассмотрении Рады находится законопроект о совершенствовании корпоративного управления в банках, согласованный с экспертами МВФ.
«Цель законопроекта — повышение ответственности органов управления банков за принятые решения, обеспечение прозрачности и стабильности деятельности как отдельных банков, так и банковской системы в целом.
Документ совершенствует и повышает эффективность системы внутреннего контроля в украинских банках, в частности в части управления рисками», — пояснил Шевченко.
«Дорабатываются с учетом лучшего опыта наших международных партнеров изменения в Закон Украины „О Национальном банке Украины“, направленные прежде всего на совершенствование взаимодействия между Советом и правлением НБУ, что должно повысить институциональную устойчивость и независимость Национального банка», — добавил глава НБУ.
Он также напомнил, что НБУ инициировал создание в Украине специализированного финансового суда, который «позволит банкам более эффективно регулировать вопросы неработающих кредитов и положительно повлияет на инвестиционную среду».
«Национальный банк был и остается технократическим институтом, неуклонно выполняющим свою миссию — обеспечение финансовой и ценовой стабильности ради содействия экономическому развитию Украины.
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