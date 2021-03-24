Мобильный паспорт путешественника: Qatar Airways внедрила инновацию

Qatar Airways стала первой авиакомпанией на Ближнем Востоке, которая внедряет приложение паспорта путешественника ІАТА Digital Passport.
Он был разработан совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ІАТА), Министерством здравоохранения Катара, корпорацией Primary Health Care Corporation и медицинской корпорацией Hamad.
Авиакомпания начала применение приложения с 11 марта текущего года. Компания сообщает, что первыми, кто смог испытать инновацию, стали пассажиры, которые направлялись из Дохи в Стамбул.
Паспорт путешественника ІАТА обеспечивает информирование пассажиров об актуальных нормах и правилах относительно COVID-19 в стране назначения, а также соответствует требованиям по защите персональных данных во время предоставления пассажирами результатов тестов на COVID-19, чтобы быть допущенными на рейс.
«Будучи ведущей авиакомпанией мира в плане безопасности, инноваций и обслуживания клиентов, мы являемся сторонниками внедрения цифровых решений, которые помогут пассажирам безопасно и без проблем путешествовать в условиях постоянно меняющихся ограничений в разных странах. Применение паспортов путешественника поможет заложить фундамент для совместной разработки правительствами всего мира стандартизированных правил, которые снизят бюрократические препятствия в международной туристической индустрии. Совместно со Всемирной организацией здравоохранения ІАТА также помогает сформировать стандартизированный сертификат вакцины, который будет необходим для открытия границ и увеличения объемов авиасообщения во всем мире», — отметил Акбар Аль-Бакер, генеральный директор Qatar Airways Group.
Приложение ІАТА помогает путешественникам безопасно и удобно управлять своими данными и предоставлять персональную информацию. В компании уверяют, что данные всех пассажиров, которые используют паспорт путешественника, защищены, а правительства стран могут быть уверены, что получают достоверные данные от людей с подтверждением их личности.
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