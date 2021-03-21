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На дороге от Киева до границы с Беларусью начался капитальный ремонт

На дороге от Киева до границы с Беларусью начался капитальный ремонт

В рамках президентской программы «Большая стройка» Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) начало капитальный ремонт трассы М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Фейсбуке.

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В этом году Укравтодор одновременно восстанавливает три участка: 19 км в районе обхода Броваров, 25 км от Броваров до границы Киевской области, а также 37 км в Черниговской области. Во время капитального ремонта будет восстановлено и усилено дорожное покрытие, отремонтированы путепроводы, установлены новые дорожные знаки, наружное освещение, а также нанесена разметка.

Капитальный ремонт выполняется в рамках проекта «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву», реализуемого за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Работы выполняет азербайджанская компания AzVirt, за соблюдением технических норм ремонта будет следить корейская Dongsung Engineering CO. По плану, ремонт трассы завершат за 2 года.

Отмечается, что международная трасса М-01 проходит через Киевскую и Черниговскую область к КПП «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью. Последний раз капитальный ремонт на ней проводили в 70-90-х годах прошлого века.

По материалам УКРИНФОРМ
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