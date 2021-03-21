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Ответственность за невыполнение требований государственного исполнителя

Ответственность за невыполнение требований государственного исполнителя

Если вы получили официальное требование государственного исполнителя и проигнорировали его, тогда стоит знать, что невыполнение законных требований государственного исполнителя влечет за собой ответственность по закону.

Об этом напоминает Минюст на странице в facebook

Требование государственного исполнителя является письменным документом, который составляется в случаях, предусмотренных Законом, и является обязательным для исполнения органами, учреждениями, организациями, должностными лицами и физическими лицами о предоставлении государственному исполнителю документов или их копий, необходимых для осуществления его полномочий, совершения других действий, необходимых для исполнения решения.

Невыполнение законных требований государственного исполнителя влечет за собой ответственность по закону.

В случае повторного неисполнения решения должником без уважительных причин исполнитель в том же порядке налагает на него штраф в двойном размере и обращается в органы досудебного расследования по сообщению о совершении уголовного правонарушения.

При наличии признаков уголовного преступления в действиях лица, которое умышленно препятствует исполнению решения или иным образом нарушает требования закона об исполнительном производстве, исполнитель составляет акт о нарушении и обращается в органы досудебного расследования с объявлением о совершении уголовного правонарушения.

В рамках исполнительного производства предусмотрена уголовная ответственность за:

  • уклонение от уплаты алиментов на содержание детей,
  • нарушение обязанностей по охране имущества,
  • сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему;
  • неисполнение решения суда;
  • сокрытие имущества.

Вопрос о привлечении к уголовной ответственности в исполнительном производстве решается органами прокуратуры, органами внутренних дел или судом на основании представления государственного исполнителя.

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По материалам Finance.UA
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