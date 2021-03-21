Ответственность за невыполнение требований государственного исполнителя

Если вы получили официальное требование государственного исполнителя и проигнорировали его, тогда стоит знать, что невыполнение законных требований государственного исполнителя влечет за собой ответственность по закону.
Об этом напоминает Минюст на странице в facebook
Требование государственного исполнителя является письменным документом, который составляется в случаях, предусмотренных Законом, и является обязательным для исполнения органами, учреждениями, организациями, должностными лицами и физическими лицами о предоставлении государственному исполнителю документов или их копий, необходимых для осуществления его полномочий, совершения других действий, необходимых для исполнения решения.
Невыполнение законных требований государственного исполнителя влечет за собой ответственность по закону.
В случае повторного неисполнения решения должником без уважительных причин исполнитель в том же порядке налагает на него штраф в двойном размере и обращается в органы досудебного расследования по сообщению о совершении уголовного правонарушения.
При наличии признаков уголовного преступления в действиях лица, которое умышленно препятствует исполнению решения или иным образом нарушает требования закона об исполнительном производстве, исполнитель составляет акт о нарушении и обращается в органы досудебного расследования с объявлением о совершении уголовного правонарушения.
В рамках исполнительного производства предусмотрена уголовная ответственность за:
Вопрос о привлечении к уголовной ответственности в исполнительном производстве решается органами прокуратуры, органами внутренних дел или судом на основании представления государственного исполнителя.
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