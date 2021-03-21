В Японии тестируют беспилотный автомобиль-курьер (видео)

Японская компания Rakuten и сеть супермаркетов Seiyu начали тестирование небольшого автономного автомобиля, который будет развозить приобретенные онлайн продукты.
Об этом сообщает NHK.
Пилотный проект, который продлится один месяц, стартовал в городе Йокосука.
Как отмечается, это транспортное средство разработано, чтобы доставлять людям продукты, приобретенные в интернете. Когда авто прибывает на определенный адрес, заказчику надо ввести пароль (полученный по электронной почте) – дверца откроется, и можно будет забрать покупку.
Машина оборудована камерами и сенсорами, которые помогают объезжать людей и преграды.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кто будет платить за электроэнергию меньшеВчера, 19:00 - 100556 16
Сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаун11 ч. назад - 948 10
Как сэкономить на аренде жильяВчера, 21:01 - 1062 10
Украина сможет получать газ из стран ЕС16 ч. назад - 685 6
Украинцам разъяснили, при каких условиях они получат максимальную пенсию9 ч. назад - 1673 4
Украинцам разъяснили, при каких условиях они получат максимальную пенсию9 ч. назад - 1673 4
Роды в Украине с 1 апреля начнут оплачивать по-новому10 ч. назад - 1217 2
Кабмин предлагает ввести базовую величину для социальных выплат15 ч. назад - 1096 3
Что меняется в «Дія City»: работа с ФЛП, условия и налоги12 ч. назад - 1034 1
Сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаун11 ч. назад - 948 10
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозолиПозавчера, 12:10 - 432
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 522
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1571 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 646 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 2058 2