В Японии тестируют беспилотный автомобиль-курьер (видео)

Японская компания Rakuten и сеть супермаркетов Seiyu начали тестирование небольшого автономного автомобиля, который будет развозить приобретенные онлайн продукты.

Об этом сообщает NHK.

Пилотный проект, который продлится один месяц, стартовал в городе Йокосука.

Как отмечается, это транспортное средство разработано, чтобы доставлять людям продукты, приобретенные в интернете. Когда авто прибывает на определенный адрес, заказчику надо ввести пароль (полученный по электронной почте) – дверца откроется, и можно будет забрать покупку.

Машина оборудована камерами и сенсорами, которые помогают объезжать людей и преграды.