Данилов объяснил, почему Украина не реагирует на санкции США против Коломойского

Украина не реагирует на американские санкции против Игоря Коломойского и народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача, потому что не получала от США соответствующих документов.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире «Радио НВ».
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«Если страна, которая ввела санкции, будет передавать свои документы в Украину, мы будем рассматривать их в соответствующих институтах, после чего могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите. Это не моя прихоть или какого-то другого члена СНБО – мы имеем дело с документами», – заявил он.
Напомним, 5 марта Игорь Коломойский и ближайшие члены его семьи попали в санкционный список США. Там украинского бизнесмена обвиняют в причастности к масштабной коррупции. Вашингтон заявил, что ждет от Киева расследования обстоятельств вывода средств из ПриватБанка и другой криминальной деятельности Коломойского.
В начале января США ввели санкции против семи физлиц и четырех украинских компаний. Под ограничения попал, в частности, депутат Александр Дубинский. Основанием для введения санкций против него стала публикация «пленок Деркача» и раскрутки этой темы в медиа с целью, как считают в США, повлиять на результаты выборов президента США.
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