0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 188 0

Данилов объяснил, почему Украина не реагирует на санкции США против Коломойского

Данилов объяснил, почему Украина не реагирует на санкции США против Коломойского

Украина не реагирует на американские санкции против Игоря Коломойского и народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача, потому что не получала от США соответствующих документов.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире «Радио НВ».

Читайте также: Санкции против Коломойского: в ЕС объяснили, почему не могут ввести ограничения в отношении олигарха

«Если страна, которая ввела санкции, будет передавать свои документы в Украину, мы будем рассматривать их в соответствующих институтах, после чего могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите. Это не моя прихоть или какого-то другого члена СНБО – мы имеем дело с документами», – заявил он.

Напомним, 5 марта Игорь Коломойский и ближайшие члены его семьи попали в санкционный список США. Там украинского бизнесмена обвиняют в причастности к масштабной коррупции. Вашингтон заявил, что ждет от Киева расследования обстоятельств вывода средств из ПриватБанка и другой криминальной деятельности Коломойского.

В начале января США ввели санкции против семи физлиц и четырех украинских компаний. Под ограничения попал, в частности, депутат Александр Дубинский. Основанием для введения санкций против него стала публикация «пленок Деркача» и раскрутки этой темы в медиа с целью, как считают в США, повлиять на результаты выборов президента США.

По материалам The page
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.