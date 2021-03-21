Президент ввел в действие решения СНБО о санкциях и пользовании недрами

Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений СНБО о санкциях и пользовании недрами.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Совет нацбезопасности и обороны 19 марта объявил о санкциях в отношении 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами: Геоконнект, Глобал Геоинвест, Транссетгео, Геопост, Геовертикаль, Геотаргет, Надрапрайд, Геофорс, Геостенс, Надравестгруп, Бест ойл компани, Надрапростир, Инфогеотренд, Эйджин марка, Экогазальянс, Эпивал энерджи, Юнолит Ойл, Профиннафт, Бестгеотек.

В отношении компаний ввели максимальный пакет санкций. Также секретарь СНБО Алексей Данилов объявил, что Украина проведет аудит всех разрешений на пользование недрами с 1994 года и вернет народу в случае нарушения условий.

В решении СНБО о недропользовании говорится, что Государственная служба геологии в 2021 году должна провести внеплановые проверки деятельности субъектов хозяйствования в сфере использования недр, получившие соответствующие разрешения вне аукциона.