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Дело ПриватБанка: суд назначил подозреваемой 2,7 млн гривен залога

Дело ПриватБанка: суд назначил подозреваемой 2,7 млн гривен залога

Высший антикоррупционный суд (ВАСК) избрал меру пресечения в виде залога для бывшей сотрудницы Приватбанка. Ее подозревают в причастности к выводу 8,2 млрд гривен из банка перед его национализацией.

Об этом сообщает пресс-служба ВАСК.

«Следственный судья Высшего антикоррупционного суда взыскала с бывшей сотрудницы одного из крупнейших национализированных украинских банков меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 744 тысяч 430 гривен», — говорится в сообщении.

До 25 мая на нее также возложили дополнительные обязательства, среди которых запрет выезжать за пределы Днепропетровской области без разрешения и запрет на контакты с другими подозреваемыми по делу.

Ее подозревают в пособничестве при растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупном размере и в сговоре (ч. 2 ст. 27 ч. 5.ст. 191 УК).

Справка Finance.ua:

  • Ранее экс-заместителю главы «Приватбанка» вручили подозрение в злоупотреблениях после его попытки сбежать в Вену. Позже Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему председателю правления Приватбанка Александру Дубилету.
  • Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества бывшего заместителя председателя правления Приватбанка Владимира Яценко, который вышел из СИЗО после внесения залога в размере 52 млн гривен.
  • Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова санкционировала еще три подозрения бывшим должностным лицам Приватбанка.
По материалам РБК-Украина
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