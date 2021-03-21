Apple усиливает безопасность для предотвращения утечек

Как сообщает издание The Information, Apple обновила внутренние протоколы безопасности, чтобы сократить количество случаев кражи интеллектуальной собственности. С этой целью американская компания запрещает партнёрам собирать биометрические данные своих сотрудников.
В сообщении говорится, что Apple потребовала от производственных партнёров усилить использование камер наблюдения на производственных предприятиях, а также обновить системы слежки за оборудованием компании на этапе производства. Кроме того, американская корпорация запретила им собирать сканы лиц и отпечатки пальцев сотрудников, посещающих производство.
Интересно, что это требование не распространяется на более чем миллион заводских рабочих, занимающихся сборкой «яблочной» продукции. Вместо этого Apple обязывает своих партнёров проверять наличие судимости у этих сотрудников. При этом компания отмечает, что не просит поставщиков собирать биометрические данные своих сотрудников.
«Если поставщик желает собирать биометрические данные своих сотрудников в рамках собственных протоколов безопасности, он должен делать это в соответствии с законом», — заявил представитель Apple.
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