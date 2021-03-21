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В Минэнерго рассказали, какова сумма задолженности по зарплатам шахтерам

В Минэнерго рассказали, какова сумма задолженности по зарплатам шахтерам

Общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по заработной плате с начислениями за 2015-2020 годы составляет 1 186,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

«Общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по заработной плате с начислениями за 2015-2020 годы составляет 1 186,5 миллиона гривен, в том числе за два месяца 2021 года 782,3 миллиона гривен», – говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что за два месяца 2021 года государственными угледобывающими предприятиями начислено 1 308,3 миллиона гривен заработной платы с начислениями. По состоянию на 22 марта 2021 года на выплату зарплаты направлено 526 миллионов гривен, что составляет 40,2 процента от начисленной заработной платы, добавили в министерстве.

«Финансовое состояние государственных угледобывающих предприятий не позволяет обеспечить выплату текущей зарплаты и погашение задолженности по ней», – пояснили в Минэнерго.

В министерстве отметили, что для погашения задолженности обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю и Минфину с просьбой внести изменения в помесячную роспись ассигнований общего фонда государственного бюджета на 2021 год.

По материалам Слово и Дело
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