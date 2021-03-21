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ЕБРР запускает в Украине проект по созданию онлайн-судов для исков до 10 тыс. евро

ЕБРР запускает в Украине проект по созданию онлайн-судов для исков до 10 тыс. евро

Европейский банк реконструкции и развития запускает в Украине пилотный проект по оказанию помощи в создании онлайн-судов для рассмотрения исков небольшой стоимости.

По данным ЕБРР, проект стартует в Украине, где 49% опрошенных компаний в Киеве сообщили, что суды являются основным или очень серьезным препятствием для их деятельности.

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ЕБРР объясняет, что онлайн-суды предусматривают дистанционную процедуру разрешения споров, начиная от подачи иска и заканчивая вынесением решения.

«Эти суды доступны участникам процесса и их представителям, а также дополнены услугами и инструментами для облегчения доступа к правосудию и участию в судебном процессе», – говорится в заявлении.

Акцент на мелких претензиях (от 5000 до 10 000 евро) выбран, чтобы облегчить доступ к правосудию для малых и средних предприятий. Впоследствии его планируется распространить на другие страны.

В мелких претензиях непропорционально высокие затраты по сравнению со стоимостью иска, и задержки при рассмотрении являются несправедливыми препятствиями, которые онлайн-суды могут помочь устранить.

По данным Всемирного банка, стоимость решения коммерческого спора через местный суд первой инстанции в Сербии составляет в среднем 39,6% стоимости иска, тогда как в Украине эта цифра достигает 46,3%, а в Киргизии – 47%.

В качестве первого шага ЕБРР начинает комплексную оценку показателей и стандартов деятельности судов на основе лучших международных, европейских и национальных практик хозяйственных судов.

Разработанные стандарты установят целевые показатели эффективности концепции и плана развития онлайн-судов, разработке которых будет посвящен второй этап.

Таким образом вторая фаза будет сосредоточена на концепции и Плане реализации для развития онлайн-судов в Украине с выделением правовых, технических и бюджетных предпосылок, адаптированных к украинским условиям.

По материалам Финансовый клуб
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