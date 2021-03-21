0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 239 0

Межбанк: противостояние курсовых интересов крупных игроков нарастает

Межбанк: противостояние курсовых интересов крупных игроков нарастает

Уже фактически два дня подряд курс доллара на межбанке растет без особых видимых причин. Введение жесткого локдауна заставляет бизнес перестраиваться и часть компаний предпочитает закрывать свои валютные обязательства, так как не знает, как будет развиваться их бизнес в период новых карантинных ограничений. С покупкой в последние дни были замечены и нерезиденты. В основном иностранцы это делали через Ситибанк и наблюдая за его выходами на рынок продавцы и спекулянты сразу же вздергивали курс. В итоге, вчера вечером котировки доллара добрались до уровня в 27,93 гривен и выше с явной целью в 28 гривен. НБУ пока не принимает участия в торгах, но если так пойдет и дальше, регулятору придется вмешиваться с интервенциями по продаже доллара.

Как мы писали вчера, от поведения и курсовых задач крупнейших игроков и будет зависеть тренд на межбанке в ближайшие дни. Пока крупные продавцы не очень спешат активно распродавать валюту, видя рост котировок. А вот покупатели периодически стали нервничать, что работает против гривны. Размеры реальных заходов возмещений НДС экспортерам пока небольшие, но фактор предстоящих крупных выплат возмещений НДС также пока не способствует продажам валюты экспортерами. Они видят рост котировок и надеются пока дотянуть до периода получения гривны от государства, чтобы тратить валюту по минимуму. В этих условиях все больше оживляются спекулянты, которые уже порядком застоялись на недавних относительно стабильных днях на межбанке и теперь хотят наверстать упущенное до конца месяца. Это также приводит к росту давления на гривну, хотя и ажиотажа по скупке валюты по любой цене тоже не наблюдается. Но противостояние курсовых интересов крупных игроков нарастает.

Если скачки курса доллара продолжатся, то в ближайшее время мы увидим НБУ с интервенциями по продаже валюты, чтобы несколько успокоить рынок. По нашим расчетам, объем операций на межбанке в четверг будет в пределах $ 140−155 млн при совершении до 500−550 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua 25 марта будут в пределах: доллар — коридор 27,80−28,10 грн, евро — коридор 32,85−33,15 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 27,75−28,10 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков — 20−25 коп.
  • Евро: в банках коридор 32,70−33,25 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,80−33,15 грн при спреде в 20−25 коп.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,91 / 27,93
евро — 33,01 / 33,03

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.